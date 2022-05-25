Nike відмовився продовжувати контракт із франчайзі в Росії. Монобрендові магазини доведеться закрити

Inventive Retail Group керувала 37 магазинами в Росії, і 28 все ще продовжували функціонування.

Американський бренд спортивного одягу Nike вирішив не продовжувати угоду зі своїм найбільшим російським франчайзі. Компанія ще в березні призупинила роботу всіх магазинів у РФ у відповідь на війну в Україні, і заявила, що ті магазини, які продовжують роботу, керуються незалежними партнерами, пише Reuters із посиланням на російські "Ведомости".

Керівник магазинів у Росії Inventive Retail Group через свою дочірню компанію Up and Run заявив, що Nike більше не постачає товари до РФ.

"Унаслідок вичерпання запасів товарів IRG буде змушена закрити всі магазини під цією маркою", – заявив президент групи.

Там додали, що постачання припинилися, і товарів не вистачає, тож монобрендові магазини Nike закриються.

Up and Run керувала 37 магазинами в Росії, і, згідно з їхнім сайтом, 28 все ще функціонували.

Нагадаємо, світові бренди одягу почали виходити з російського ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Днями Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про новий фейк кремлівських пропагандистів. Вони поширюють дані про те, що іноземні компанії нібито масово відновлюють роботу в Росії. Насправді росіяни можуть здійснювати роздрібну закупівлю іноземних товарів і потім продавати їх. Однак про централізовану торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.