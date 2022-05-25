Президент Володимир Зеленський поки що не бачить єдності щодо європейського майбутнього України.
Про це він повідомив під час Української сніданкової дискусії в Давосі, участь у якій він брав у онлайн-форматі.
Президент наголосив, що Україні від світу потрібно обʼєднання і впевненість у собі. Це необхідно і Заходу.
"Наша сила – в тому обʼєднанні людей з президентом, владою, зі Збройними силами. Ми всі стали однією армією, в цьому є міць. І в якийсь момент було неважливо, що у нас є в руках. У переламний момент початку війни найпотужніша зброя була – це наше обʼєднання. І від обʼєднання Заходу залежить сила і міцність. Сьогодні інша стадія. Дуже велика перевага технічна у російської армії, це друга армія світу. І ми показуємо відповідний результат. Тому обʼєднання Заходу і впевненість у собі, що Захід міцніший за російську армію в рази, і більший, і міцніший, і позиція справедливіша набагато", – заявив він.
Президент наголосив, що Захід повинен знати, що Україна є частиною його світу. Тоді вони обʼєднаються не просто з Україною, а навколо неї – навколо рівноправної держави.
"А поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми не відчували, коли Україну не брали в НАТО. Нам допомагають, ми вдячні президенту Байдену. Ми знаходимось на європейському континенті і повинні отримувати підтримку обʼєднаної Європи. Потім ми боролися з питанням закриття неба, і так, знаєте, крок за кроком якось це питання забули. Хтось забув. Ми не забули. З неба прилітає щодня. І ми нічого тут не забули. Тут є впевненість у собі у Заходу? Немає ніякої впевненості. Тому що не закривають небо через що? Сказали – буде війна НАТО проти Росії. Окей – сказали ми, давайте, будь ласка, літаки, це ж не буде вже війна НАТО проти Росії. І так у кожному напрямку. Чистота повинна бути процедури, міцність повинна бути єдністю", – наголосив глава держави.
Тому Україна потребує єдності в усьому.
"Зараз питання Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, є єдність на європейському континенті щодо України, щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Але чи це справедливо? Ні", – підкреслив президент.
Окрім того, нема досі єдиної позиції щодо шостого пакету санкцій. За час затягування цього питання РФ отримає $200 млрд. Президент пояснив, що в Заходу відсутня єдина позиція не тільки щодо нашої держави, а й стосовно вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
Нагадаємо, шостий пакет санкцій із нафтовим ембарго блокує Угорщина. Вона стверджує, що зазнає завеликих економічних витрат, якщо відмовиться від імпорту російської нафти.