Так само як не було єдиної позиції щодо НАТО, так само як нема щодо шостого санкційного пакету.

Президент Володимир Зеленський поки що не бачить єдності щодо європейського майбутнього України.

Про це він повідомив під час Української сніданкової дискусії в Давосі, участь у якій він брав у онлайн-форматі.

Президент наголосив, що Україні від світу потрібно обʼєднання і впевненість у собі. Це необхідно і Заходу.

"Наша сила – в тому обʼєднанні людей з президентом, владою, зі Збройними силами. Ми всі стали однією армією, в цьому є міць. І в якийсь момент було неважливо, що у нас є в руках. У переламний момент початку війни найпотужніша зброя була – це наше обʼєднання. І від обʼєднання Заходу залежить сила і міцність. Сьогодні інша стадія. Дуже велика перевага технічна у російської армії, це друга армія світу. І ми показуємо відповідний результат. Тому обʼєднання Заходу і впевненість у собі, що Захід міцніший за російську армію в рази, і більший, і міцніший, і позиція справедливіша набагато", – заявив він.

Президент наголосив, що Захід повинен знати, що Україна є частиною його світу. Тоді вони обʼєднаються не просто з Україною, а навколо неї – навколо рівноправної держави.

"А поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми не відчували, коли Україну не брали в НАТО. Нам допомагають, ми вдячні президенту Байдену. Ми знаходимось на європейському континенті і повинні отримувати підтримку обʼєднаної Європи. Потім ми боролися з питанням закриття неба, і так, знаєте, крок за кроком якось це питання забули. Хтось забув. Ми не забули. З неба прилітає щодня. І ми нічого тут не забули. Тут є впевненість у собі у Заходу? Немає ніякої впевненості. Тому що не закривають небо через що? Сказали – буде війна НАТО проти Росії. Окей – сказали ми, давайте, будь ласка, літаки, це ж не буде вже війна НАТО проти Росії. І так у кожному напрямку. Чистота повинна бути процедури, міцність повинна бути єдністю", – наголосив глава держави.

Тому Україна потребує єдності в усьому.

"Зараз питання Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, є єдність на європейському континенті щодо України, щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Але чи це справедливо? Ні", – підкреслив президент.

Окрім того, нема досі єдиної позиції щодо шостого пакету санкцій. За час затягування цього питання РФ отримає $200 млрд. Президент пояснив, що в Заходу відсутня єдина позиція не тільки щодо нашої держави, а й стосовно вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій із нафтовим ембарго блокує Угорщина. Вона стверджує, що зазнає завеликих економічних витрат, якщо відмовиться від імпорту російської нафти.