Країни ЄС повідомили про заморожування 23 млрд євро активів Центрального банку РФ, – єврокомісар

Країни блоку заморозили фізичні активи росіян на суму близько 10 мільярдів євро.

Країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центрального банку.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише reuters.com.

Таким чином ЄС вперше оприлюднив цю цифру, яка, як очікувалося, мала би бути набагато вищою.

Лише одна десята цих заморожених активів міститься у межах ЄС.

“З лютого – початку війни в Україні, у ЄС було заморожено близько 23 мільярдів євро, і ця цифра є значно меншою порівняно зі 100 мільярдами доларів, замороженими Сполученими Штатами”, – сказав Дідьє.

Він додав, що ЄС заморозив фізичні активи росіян на суму близько 10 мільярдів євро, зокрема яхти та вілли, пов'язані з олігархами та чиновниками, які мають зв’язки з Кремлем.

Зазначимо, Росія публічно заявила, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів активів її Центрального банку в усьому світі.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, щоб профінансувати відновлення України після війни.