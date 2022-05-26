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Країни ЄС повідомили про заморожування 23 млрд євро активів Центрального банку РФ, – єврокомісар

Країни блоку заморозили фізичні активи росіян на суму близько 10 мільярдів євро.

Країни ЄС повідомили про заморожування 23 млрд євро активів Центрального банку РФ, – єврокомісар
Дідьє Рейндерс
Фото: ЕРА/UPG

Країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центрального банку.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише reuters.com.

Таким чином ЄС вперше оприлюднив цю цифру, яка, як очікувалося, мала би бути набагато вищою.

Лише одна десята цих заморожених активів міститься у межах ЄС.

“З лютого – початку війни в Україні, у ЄС було заморожено близько 23 мільярдів євро, і ця цифра є значно меншою порівняно зі 100 мільярдами доларів, замороженими Сполученими Штатами”, – сказав Дідьє.

Він додав, що ЄС заморозив фізичні активи росіян на суму близько 10 мільярдів євро, зокрема яхти та вілли, пов'язані з олігархами та чиновниками, які мають зв’язки з Кремлем.

Зазначимо, Росія публічно заявила, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів активів її Центрального банку в усьому світі.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, щоб профінансувати відновлення України після війни.

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