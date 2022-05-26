Країни ЄС повідомили про заморожування 23 млрд євро активів Центрального банку РФ, – єврокомісар

Країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центрального банку.
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише reuters.com.
Таким чином ЄС вперше оприлюднив цю цифру, яка, як очікувалося, мала би бути набагато вищою.
Лише одна десята цих заморожених активів міститься у межах ЄС.
“З лютого – початку війни в Україні, у ЄС було заморожено близько 23 мільярдів євро, і ця цифра є значно меншою порівняно зі 100 мільярдами доларів, замороженими Сполученими Штатами”, – сказав Дідьє.
Він додав, що ЄС заморозив фізичні активи росіян на суму близько 10 мільярдів євро, зокрема яхти та вілли, пов'язані з олігархами та чиновниками, які мають зв’язки з Кремлем.
Зазначимо, Росія публічно заявила, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів активів її Центрального банку в усьому світі.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, щоб профінансувати відновлення України після війни.