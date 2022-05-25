Порушення санкційного режиму внесли до списку злочинів ЄС, - Єврокомісія

"Санкції ЄС мають дотримуватися, а ті, хто намагається їх обійти, мають бути покарані", - наголосила віце-президент Єврокомісії Віра Юрова.

25 травня Єврокомісія запропонувала додати порушення обмежувальних заходів Євросоюзу до списку злочинів ЄС.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті комісії.

На думку ЄК, це дозволить встановити "загальний базовий стандарт щодо кримінальних злочинів та покарань у ЄС". В Єврокомісії вважають, що такі загальні правила полегшили б розслідування, судове переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах союзу.

В Єврокомісії наголошують - поки російська агресія проти України продовжується, дуже важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю виконані, і порушення цих заходів не повинно окупитися.

"Санкції ЄС мають дотримуватися, а ті, хто намагається їх обійти, мають бути покарані. Порушення санкцій ЄС є серйозним злочином і має серйозні наслідки. Нам потрібні загальноєвропейські правила, щоб це встановити. Як Союз, ми відстоюємо наші цінності, і ми маємо змусити тих, хто підтримує роботу путінської військової машини, розплачуватися за це", - наголосила віце-президент Єврокомісії Віра Юрова.

Комісар з питань юстиції та захисту прав споживачів Дідьє Рейндерс заявив, що "в даний час розбіжність кримінальних ухвал та санкцій щодо порушення обмежувальних заходів все ще може призвести до безкарності. Нам необхідно закрити лазівки та надати судовим органам необхідні інструменти для судового переслідування за порушення обмежувальних заходів Союзу".

Нагадаємо, днями Швейцарія зняла санкції з "Єврохіму", що належить російському олігархові, бо той переписав активи на дружину.

25 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.