США виділили $4 млн на розмінування України

Для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд.

Цього тижня Сполучені Штати Америки надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на інформацію Управління з політичних та військових справ Державного департаменту США.

Для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявляла про надання до 2 мільйонив фунтів на підтримку Halo Trust.

Очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер цього місяця говорила, що половина території України потребує розмінування. Вона зауважила, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій щодня знешкоджує 2-6 тис. мін.

Нагадаємо, у ДСНС раніше зазначили, що на повне розмінування України знадобиться 5-10 років.