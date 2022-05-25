Литва надасть Україні бронетранспортери і військові вантажівки

Партію вже готують до відправлення.

Литва готує нову партію військове постачання Україні. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.

Зокрема, йдеться про бронетранспортери та автомобілі.

"Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!" - написав Анушаускас.

Нагадаємо, у квітні Латвія доправила в Україну військової техніки та зброї на понад 200 мільйонів євро. Це, зокрема: індивідуальне спорядження та озброєння, сухпайки, боєприпаси, протитанкові засоби та ПЗРК "Стінгер".