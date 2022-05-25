Росія будує третю лінію оборони на окупованому півдні України, - розвідка

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області ми бачимо те посилення, яке відбувається за рахунок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з РФ. І, відповідно, ми бачимо, наскільки потужне зараз розгортає Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Скібіцький.

Він зазначив, що до цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"Створена система управління, створена система логістичного забезпечення, все відновлено через залізницю, через повітряний шлях у тому числі, активно використовуються захоплені порти. Активно використовують аеродроми, безпосередньо в Мелітополі. Це і для базування авіації, і для доставки вантажів. Таким чином противник закріплюється", - пояснив Скібіцький.

При цьому якщо на першому етапі російські війська закріплювалися біля стратегічних об’єктів, зокрема, гідроелектростанції в Новій Каховці, то зараз ситуація змінилася.

"На сьогоднішній день ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не перша і не друга, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати й утримувати ці території", – сказав він.

Нагадаємо, Росія розуміє, що провести референдум у Херсонській області, як на Донеччині та Луганщині, їй не вдасться, оскільки мешканці не збираються на них приходити. Через це вона готує інший сценарій окупації.

Херсонська область, попри репресії з боку окупантів, не втрачає українських настроїв і мужньо протистоїть "владі" загарбників. Мешканці виходять на мітинги та відмовляються від співпраці з ворогом.