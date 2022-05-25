Компанія Google отримала нагороду "Відзнака миру" від України

Компанія Google першою отримала нагороду "Відзнака миру" від України. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров особисто вручив її віцепрезиденту компанії Карану Бхатію.
Про це Федоров повідомив у Telegram.
"Цю нагороду започаткував президент Володимир Зеленський для компаній і корпорацій, що пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну. Вклад корпорації в нашу перемогу неоціненний", – написав він.
За словами Федорова, Google одним з перших приєднався до санкцій проти Росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на Youtube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube в Росії.
"Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму 45 млн доларів. Вдячні Google за чітку позицію", – наголосив міністр.
Нагадаємо, Google виділить 10 млн доларів на боротьбу з фейками про війну в Україні.