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Компанія Google отримала нагороду "Відзнака миру" від України

Google одним з перших приєднався до санкцій проти РФ.

Компанія Google отримала нагороду "Відзнака миру" від України
Фото: EPA/UPG

Компанія Google першою отримала нагороду "Відзнака миру" від України. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров особисто вручив її віцепрезиденту компанії Карану Бхатію.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

"Цю нагороду започаткував президент Володимир Зеленський для компаній і корпорацій, що пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну. Вклад корпорації в нашу перемогу неоціненний", – написав він.

За словами Федорова, Google одним з перших приєднався до санкцій проти Росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на Youtube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube в Росії.

"Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму 45 млн доларів. Вдячні Google за чітку позицію", – наголосив міністр.

Нагадаємо, Google виділить 10 млн доларів на боротьбу з фейками про війну в Україні.

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