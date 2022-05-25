Екссенатор США Блек просуває кремлівський наратив про "неминучу перемогу Росії", - ЦПД

В інтерв'ю ЗМІ він розповідає, що Росія "не може собі дозволити програти війну з Україною".

Центр протидії дезінформації попереджає, що полковник армії США, колишній сенатор Річард Блек просуває кремлівський наратив про неминучу перемогу Росії.

Про це повідомила пресслужба ЦПД.

Днями кілька англомовних медіа опублікували інтерв’ю з Блеком, у якому той розповідав, що Росія "не може собі дозволити програти війну з Україною", оскільки, на його думку, поразка означатиме, що "НАТО без перешкод просунеться до кордонів з РФ".

При цьому він не згадав про Фінляндію та Швецію, які через агресію РФ вирішили стати членами Альянсу.

"Протягом останніх трьох місяців у всіх своїх інтерв’ю Блек зазначає, що в нього «розривається серце, коли він бачить відео, де українські сили злочинно вбивають російських хлопців». Попереджаємо! Такі заяви «експерта» - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається переконати Захід у марності допомоги Україні", - наголосив ЦПД.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО назвав основні теми, які просували російські пропагандистські ЗМІ впродовж тижня. Зокрема, в пропагандистських ЗМІ спостерігався сплеск кількості повідомлень з меседжем "Україна програє війну", пов'язаний з виходом поранених військових з Азовсталі, який висвітлюється російськими ЗМІ як "перемога" ЗС РФ.

Водночас у російському інформпросторі активно обговорювали тему, що нібито Захід майже вичерпав арсенал санкцій проти Росії. Зокрема, стверджувалося, що санкції нібито не дають того ефекту, на який розраховував Захід, а повне ембарго на російські енергоносії не вдається запровадити, "оскільки деякі країни Заходу критично залежать від російських енергоносіїв".