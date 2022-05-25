Зеленський підтримав ідею запровадити візовий режим для росіян

Відповідна петиція на сайті глави держави набрала понад 26 тисяч голосів.

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею запровадження візового режиму для громадян РФ.

Як йдеться на порталі електронних петицій, відповідне звернення зареєстрували ще 11 лютого. Ідея візового режиму для росіян набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую", - йдеться у відповіді Президента.

Він повідомив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".

Нагадаємо, 24 лютого міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що його країна припиняє видачу віз громадянам РФ.

Наприкінці березня оголосила про відновлення видачі віз для росіян Франція.