Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський підтримав ідею запровадити візовий режим для росіян

Відповідна петиція на сайті глави держави набрала понад 26 тисяч голосів.

Зеленський підтримав ідею запровадити візовий режим для росіян
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею запровадження візового режиму для громадян РФ.

Як йдеться на порталі електронних петицій, відповідне звернення зареєстрували ще 11 лютого. Ідея візового режиму для росіян набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую", - йдеться у відповіді Президента.

Він повідомив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".

Нагадаємо, 24 лютого міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що його країна припиняє видачу віз громадянам РФ.

Наприкінці березня оголосила про відновлення видачі віз для росіян Франція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також