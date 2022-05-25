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Затримали іноземця, який ввозив на Одещину товари для продажу під виглядом "гумдопомоги", - Нацполіція

Чоловік у деклараціях вказував, що везе фрукти та овочі для громадської організації.

Затримали іноземця, який ввозив на Одещину товари для продажу під виглядом "гумдопомоги", - Нацполіція
Фото: Пресслужба Нацполіції України

На Одещині поліція затримала іноземця, який ввозив на територію області товари для продажу, у деклараціях позначаючи їх як "гуманітарну допомогу".

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фото: Пресслужба Нацполіції України

"У митних деклараціях зазначав, що дана продукція завозиться як гуманітарна допомога для громадської організації. Під час огляду на митному контролі продукції вона відповідала заявленій - овочі та фрукти. Однак у подальшому правоохоронці перевірили інформацію щодо кінцевого отримувача. З’ясувалося, що громадська організація не замовляла та не отримувала від цього громадянина жодної гуманітарної допомоги. Ввезений таким чином товар реалізовувався на ринках регіону", - розповіли правоохоронці.

На порушника склали адмінпротоколи. Йому зарошує штраф у розмірі 100% від вартості перевезеного товару.

Нагадаємо, на початку травня разом із гуманітарною допомогою намагалися в Україну ввезти тисячі пар нового взуття вартістю понад 2 млн грн.

Нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам.

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