Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї, – розвідка

У перші два місяці вторгнення ракетні обстріли були хаотичними, але згодом ситуація змінилася.

Російська Федерація у війні проти України вже використала 60 відсотків своїх запасів високоточної зброї.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що в перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася. Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. Деяких видів навіть більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги порогового рівня, який необхідно тримати у військах, і для тих самих “іскандерів” пороговий рівень майже настав", – розповів Скібіцький.

Водночас, за його словами, РФ не може поповнити запаси так само швидко, як Радянський Союз.

"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче, економічні санкції, політичні санкції, накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва", - пояснив Скібіцький.

"Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовували дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного або морського, повітряного базування, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", – підсумував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 29 450 військових РФ, за минулу добу було ліквідовано сто окупантів.