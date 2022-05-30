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ГУР оприлюднило імена російських льотчиків, які бомблять Харківщину

Родинам офіцерів заборонили покидати країну та погрожують переселенням у депресивні регіони далекого сходу РФ.

ГУР оприлюднило імена російських льотчиків, які бомблять Харківщину
Фото: gur.gov.ua

Українські розвідники оприлюднили імена російських вертолітників із Санкт-Петербурга, які бомбардують українські міста та селища на Слобожанському напрямку.

Список льотчиків опублікований на сайті Головного управління розвідки Міноборони.

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром “Пушкін”, м. Санкт-Петербург) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, у західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.

Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців вищезгаданого полку. Тому, поки вони воюють в Україні, їхні дружини вирішили відпочити за кордоном.

Нагадаємо, раніше українська розвідка опублікувала список загарбників, які вели прицільні артобстріли Сумської та Харківської областей.

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