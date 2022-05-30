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Боррель налаштований оптимістично щодо згоди про нафтове ембарго

У Брюсселі сьогодні почнеться зустріч лідерів країн Євросоюзу, на якій очікується рішення щодо шостого санкційного пакету. 

Боррель налаштований оптимістично щодо згоди про нафтове ембарго
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 30 травня, триває зустріч дипломатів Євросоюзу щодо обговорення шостого пакету санкцій проти Росії. Цього ж дня зустрінуться лідери країн ЄС, для того щоб обговорити це питання та уникнути картинки роздору всередині блоку. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель переконаний, що згоди стосовно нафтового ембарго все таки вдасться досягти, попри опір кількох східноєвропейських країн, пише Reuters.

Саміт очільників країн ЄС триватиме в Брюсселі два дні.

”Я думаю, сьогодні вдень ми зможемо представити главам держав-членів угоду”, – заявив Боррель телеканалу France Info.

Учора європейцям не вдалося домовитися щодо пропозиції заборонити постачання російської нафти до Євросоюзу морським шляхом, але дозволити поставки трубопроводом "Дружба". Така пропозиція виникла через Угорщину, Словаччину і Чехію, які не мають виходу до моря. 

Угорщина стверджує, що відмова від російської нафти коштуватиме їй занадто дорого. Країни ЄС намагаються домовитися про ембарго з 4 травня і досі. Угорський премʼєр Віктор Орбан після презентації шостого пакету санкцій наполягав, що такі питання мають вирішуватися тільки на зустрічах очільників країн ЄС. Ця зустріч починається сьогодні. 

Початковий план ембарго передбачав відмову від імпорту російської нафти і трубопроводом.

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