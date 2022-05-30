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Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії

Постраждалих немає.

Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія вночі завдала ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. Ніч з затяжною тривогою... По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах", - написав він у Telegram-каналі.

Резніченко також додав, що люди не постраждали.

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого ударів зазнали поля. А 28 травня армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу. У результаті практично знищено завод.

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