Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії

Росія вночі завдала ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. Ніч з затяжною тривогою... По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах", - написав він у Telegram-каналі.

Резніченко також додав, що люди не постраждали.

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого ударів зазнали поля. А 28 травня армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу. У результаті практично знищено завод.