Головне за день. Неділя, 29 травня

Ворожі обстріли, черги на виїзд з окупації, 5 млн євро на "Байрактар" для України та доля кришталевого мікрофону. Яким запам’ятається 95-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у межах робочої поїздки на Харківщину побував на передовій, ознайомився з оперативною обстановкою і вручив військовослужбовцям державні нагороди та подарунки.

Президент також провів нараду щодо відновлення регіону від наслідків війни: дії російської армії спричинили руйнування на Харківщині 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що Росія вже програла не тільки битви за Харків, Київ і північ України, але й свої перспективи. Президент присвятив своє звернення чотирьом містам: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку і Кривому Рогу. Чому саме цим містам і саме зараз – читайте в нашій новині.

Уряди Євросоюзу не змогли сьогодні домовитися щодо ембарго на російську нафту. Перемовини продовжаться завтра зранку, оскільки планується підготувати угоду до саміту Євросоюзу у понеділок вдень.

Тим часом обстріли не вщухали: вранці російські окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумщини.

Обстріл житлового кварталу Миколаєва не обійшовся без постраждалих.

Краматорськ через обстріли залишився без світла, ремонтники вже працюють над відновленням лінії.

У Харкові близько 16:00 пролунав вибух, очевидці повідомили про обстріли північних районів міста.

Росіяни обстріляли три громади Криворізького району на Дніпропетровщині.

За повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти не можуть просунутись углиб Сєвєродонецька, їх вибили з Тошківки. Також росіян відкинули на кілька кілометрів на напрямку Комишуваха – Попасна.

Генштаб поінформував, що ворог намагається закріпитись на північно-східних околицях Сєвєродонецька, для чергових спроб форсування річки Сіверський Донець поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Українська армія вразила дві цілі росіян у небі Сумщини, а на сході наші бійці знищили 39 окупантів і склад з боєприпасами.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що від херсонців, яких незаконно затримували та катували, вимагали підписати заяви про засудження "українського режиму", "вітання військ рф" і щодо видачі російського паспорта.

Перед російським блокпостом біля міста Василівка (Запорізька область) знову виникли черги: близько 400 машин хочуть проїхати на підконтрольну Україні територію.

До Запоріжжя намагаються потрапити жителі тимчасово окупованих Маріуполя, Херсона, Бердянська і Токмака. Люди стоять у черзі декілька діб. У машинах перебувають здебільшого діти, літні люди, інваліди та жінки, деякі з них вагітні. Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.

Центр протидії дезінформації закликав журналістів та блогерів не поширювати інформацію з фронту "від особистих джерел", адже ворожа пропаганда щодня генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників.

Мер Києва Віталій Кличко привітав мешканців та гостей столиці з Днем міста, який щороку відзначається в останню неділю травня.

Наші литовські друзі за три дні назбирали 5 млн євро на "Байрактар" для України, закупівля буде здійснена через Міноборони Литви.

Kalush Orchestra та Сергій Притула продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні за 900 тис. доларів. Хто став його новим власником? Відповідь - у нашій новині.

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