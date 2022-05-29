Сьогодні росіяни вбили трьох жителів Донеччини

За неділю, 29 травня росіяни вбили трьох цивільних жителів Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Двох – в Авдіївці та одного – у Соледарі.
Ще четверо людей в області дістали поранення.
“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Росіяни понесуть відповідальність за всі свої злочини!”, – додав Кириленко.
Нагадаємо, учора окупанти обстріляли більш ніж 40 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, на Донеччині загинуло 3 людей.