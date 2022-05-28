Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів Донбасу, наразі відомо про 3 загиблих

Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Угруповання Об’єднаних сил.

“Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Нагадаємо, раніше про загибель трьох людей у результаті ворожих обстрілів на Донеччині повідомили у прокуратурі.