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Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів Донбасу, наразі відомо про 3 загиблих

Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів Донбасу, наразі відомо про 3 загиблих
Обстріли Донецької області

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Угруповання Об’єднаних сил.

“Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод”, – йдеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. 

Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Нагадаємо, раніше про загибель трьох людей у результаті ворожих обстрілів на Донеччині повідомили у прокуратурі.

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