Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів Донбасу, наразі відомо про 3 загиблих

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Угруповання Об’єднаних сил.
“Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод”, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.
Нагадаємо, раніше про загибель трьох людей у результаті ворожих обстрілів на Донеччині повідомили у прокуратурі.