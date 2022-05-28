Головне за день. Субота, 28 травня

Важкі бої на півдні і сході, ворожі обстріли, "Золоте око" для "Маріуполіса-2" та російські танки в Києві. Чим запам’ятається 94-й день повномасштабної війни.

Росія втратила в Україні вже 30 тисяч солдатів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Детальніше про загальні бойові втрати російських окупантів – в нашій новині.

Міністр оборони України Олексій Резніков поінформував про отримання Україною 155 мм самохідних артилерійських систем М109 однієї з модифікацій.

"Радий повідомити новину – парк артилерії 155 мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", – зазначив очільник Міноборони. За словами Резнікова, американські САУ приєднають до трьох інших, вже фронтових, видів важкої артилерії – гаубиць М777, гаубиць FH70 та французьких САУ "CAESAR".

За повідомленням Генштабу, Росармія веде активні бойові дії на п’яти напрямках.

Загарбники хочуть оточити українські війська в районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

Влада Слов'янська закликає місцевих мешканців евакуюватися.

За словами керівника Луганської військової обласної адміністрації Сергія Гайдая, траса Лисичанськ – Бахмут обстрілюється, але Луганщина не відрізана. Щоправда, вантажівки між Сєвєродонецьком та Лисичанськом не проїдуть, лише легковий транспорт. "Зв’язок є, доступ що в Лисичанськ, що в Гірську громаду, що в Сєвєродонецьк є. Вчора завезли гуманітарні вантажі, вчора патрульні поліцейські вивезли 31 людину в евакуацію", - зазначив Гайдай.

За добу на Луганщині зафіксовано 37 ворожих обстрілів, під постійним ворожим вогнем перебуває Сєвєродонецьк. Є поранені, пошкоджено понад два десятки багатоповерхівок.

Армія РФ атакувала жителів знаменитої Чорнобаївки на Херсонщині, шестеро осіб поранені, одна людина загинула.

Російські військові безупинно обстрілюють Авдіївку, в місті не вціліла жодна будівля.

За повідомленням пресцентру Оперативного командування "Північ", загарбники продовжують обстрілювати з російської території прикордоння Сумської області.

На півдні країни ЗСУ в суботу, 28 травня, здійснили контрнаступ і завдали ворогу серйозних втрат.

За даними оперативного командування "Південь", завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Українські артилеристи показали, як стріляють з французьких САУ Caesar, а десантники 25-ї окремої Січеславської бригади – як знищили танк окупантів разом з екіпажем.

Обіцянки окупантів компенсувати марупольцям відбудову зруйнованого житла в обмін на свідчення "про злочини ЗСУ", як і очікувалося, виявилися брехнею.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, наразі від людей вимагають документи, що підтверджують право власності. Які, як неважко здогадатися, згоріли або ж поховані під завалами. Зате загарбники отримали тисячі "свідчень", якими, поза сумнівом, скористаються. Подробиці оборудки – в нашій новині.

Петро Андрющенко також повідомив, що російські окупаційні відкрили у Маріуполі школу.

Дітей не годують, електрика подається від одного генератора, тому про комп’ютери немає й згадки. Викладають три предмети – мову, літературу, математику. Російською, звісно…

Випускникам обіцяють видати "дипломи" "ДНР" та пропонують вступати до низки російських ВНЗ в економічно депресивних регіонах. "Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму", – написав Андрющенко.

Петра Порошенка вдруге не випустили за кордон – у відрядження в складі парламентської делегації, повідомили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність".

У РНБО назвали причину дефіциту солі та стрибка цін на неї.

Стрічка "Маруіполіс 2", знята литовським режисером Мантасом Квадеравічюсом, якого російські окупанти взяли у полон і вбили, отримала "Золоте око" - спеціальний приз журі Каннського фестивалю.

Режисер не встиг завершити фільм, картину доробляла його дружина. "Маруіполіс 2" додали у програму Канн після загибелі Квадеравічюса, за два тижні до початку фестивалю.

У Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка знищеної техніки окупантів. Більшість техніки, що представлена на виставці, привезли саме з передмістя столиці, її використовували росіяни під час битви за Київ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо перемогу!