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Заяви РФ про виплати компенсацій за зруйноване житло у Маріуполі виявилися фейком

Росія отримала тисячі сфабрикованих свідчень про нібито злочини ЗСУ в обмін на обіцянки компенсувати вартість зруйнованого житла.

Заяви РФ про виплати компенсацій за зруйноване житло у Маріуполі виявилися фейком
Фото: facebook/Evgeny Sosnovsky

Гучні заяви Росії про відбудову зруйнованого житла та компенсацію виявилися великою брехнею.

Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, "міністерство будівництва" так званої "ДНР" пояснило, що для отримання компенсації від РФ власники зруйнованого житла мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності.

"Не складно здогадатись, що всі документи у людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів – неможливо", – зазначив Андрющенко.

Люди масово пишуть скарги у окупаційну адміністрацію Маріуполя, але ті лише розводять руками, киваючи в бік Донецька.

"Приймальні ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна у свою чергу теж знизують плечима і кажуть, що це рішення Росії. Коло замкнулось", – пише радник мера.

У підсумку – Росія отримала тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії.

Раніше повідомлялося, що РФ у Маріуполі готує найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що місто було знищено українськими військовими. Свідчення мають готуватися власноруч мешканцями Маріуполя, що залишились у місті, у письмовій формі.

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло або втрату члена родини. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США), за загиблого члена родини – 3 млн рублів (орієнтовно 33 тис. доларів США).

Однак подаючи власноруч складену письмову заяву, маріупольці обов’язково зазначали, що майно було знищено українськими військовими, а близьких вбила українська армія.

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