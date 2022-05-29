Не хочеться, щоб ноги та голови літали над Чорним морем, – речник ОВА про одеситів на замінованих пляжах

Одеські пляжі масово заповнили містяни, попри небезпеку замінування моря та узбережжя.

Речник ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону наголосив, що мінна небезпека все ще актуальна, повідомляє УНІАН.

Братчук наголосив, що акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані. Йдеться не лише про одеські пляжі, а й про все узбережжя області.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом – юристи над цим вже працюють – відповідні положення законодавства дозволять притягнути людину до відповідальності за такі дії. Адже мова йде не лише про порушення умов воєнного стану, чи громадського порядку. Мова йде про те, що сьогодні влада намагається максимально врятувати людей. Це без перебільшення. Мені б дуже не хотілося, вибачте, щоб руки, ноги та голови одеситів, або інших охочих засмагати на замінованих територіях, літали потім над акваторією Чорного моря", – зазначив він.

Речник ОВА назвав особливо цинічним безвідповідальне рішення батьків приводити на заміновані пляжі дітей.

Нагадаємо, що 25 травня в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що Росія все ще залишає Одесу у своїх пріоритетах для захоплення та окупації.