Краматорськ через обстріли залишився без світла

Ремонтники вже працюють над відновленням лінії.

У Донецькій області залишились без електропостачання Краматорськ та сусідні населені пункти.

Про це у Facebook повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

В результаті бойових дій перебита високовольтна лінія електропередачі. Мер написав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

"Небезпечний напрямок. Не так просто", - додав мер.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

28 травня окупанти обстріляли більш ніж 40 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.