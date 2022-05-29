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Росіяни за тиждень вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору майже 3 тис. українців

Окупанти формують групи з маріупольців, яких депортують до депресивних регіонів росії.

Росіяни за тиждень вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору майже 3 тис. українців
Фото: t.me/andriyshTime

Російські військові за тиждень вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3 тисячі українців, серед яких 300 дітей.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі.

«Російські загарбники продовжують здійснювати в окупованому Маріуполі фільтраційні заходи. Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів росії», - повідомила Денісова.

За її словами, щонайменше 10% містян, які не проходять фільтрацію, визнаються росіянами «небезпечними для російського режиму». Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію №52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж везуть у сумнозвісну в'язницю «Ізоляція» у Донецьку. Перебування там супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти і примушенням до співпраці.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини.

Нагадаємо, що 26 травня російські окупаційні війська вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне 280 жителів Маріуполя.

Росіяни почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути Маріуполь.

Майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії, переважно на Далекому Сході, у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.

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