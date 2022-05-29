Окупанти викрали з Маріуполя 3000 тонн металу і відправили його в Ростов-на-Дону, – Денісова

Щоб мародерити було ще зручніше, росіяни вирішили відновити залізницю між Маріуполем і Волновахою.

Окупанти почали вивозити з Маріуполя металопродукцію. Для цього вони розмінували частину морського порту.

Першим кораблем із Маріуполя до Ростова-на-Дону росіяни відправляють 3000 тонн металу, повідомила в Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Крім того, для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі. До окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тон металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів", – зазначила вона.

Денісова підкреслила, що своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень.

Нагадаємо, минулого тижня директор маріупольського порту попередив, що росіяни готуються до викрадення металу. Станом на 23 лютого в порту було близько 200 000 тонн металу й чавуну сукупною вартістю в $170 млн. Зерна було 3,4 тисячі тонни на складах і ще 9000 тонн на судні під іноземним прапором.