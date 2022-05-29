Справжні перемовини можливі лише, коли Росія відведе війська з України, – Подоляк

А до того часу переговори веде окрема “делегація” на лінії фронту,

Справжні перемовини з Росією можливі лише, коли РФ відведе війська з України.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Україна відмовляється від переговорів”, – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська”, – написав він у Твіттері.

А доти переговори веде окрема “делегація” на лінії фронту, наголосив Подоляк.

«🇺🇦 відмовляється від переговорів», – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо 🇷🇺 відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська. До тих пір переговори веде окрема «делегація» на лінії фронту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2022

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив 27 травня, що Росія не прагне переговорного процесу з Україною, оскільки продовжує агресивну війну та проводить поступову анексію Херсона та Запорізької області.