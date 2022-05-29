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​Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні Москви

Її делегація проголосувала проти ухвалення постанови собору та запропонованих змін до статуту.

​Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні Москви
Ілюстративне фото

Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви (МП) заявила, що не погоджується з ухваленими рішеннями про повну незалежність від Московського патріархату і заявила, що залишається під омофором Московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ.

Про це повідомила пресслужба єпархії.

Зазначається, що в п'ятницю делегація кримської єпархії проголосувала проти ухвалення постанови собору та запропонованих змін до статуту про управління УПЦ МП.

Кримський митрополит Лазар на Соборі заявив, що УПЦ (МП) має залишатися "самоврядною частиною Російської православної церкви".

 Нагадаємо, 27 травня, УПЦ МП на соборі засудила війну в Україні й заявила про "повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила.

Від початку вторгнення РФ до ПЦУ перейшло понад 400 громад УПЦ МП.

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