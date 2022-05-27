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УПЦ МП заявляє про збереження відносин із РПЦ, - ЗМІ

Сама ж РПЦ заявила, що не може реагувати на інформацію, яку отримує з преси та з інтернету, а УПЦ МП до них не зверталась з інформацією про відокремлення.

УПЦ МП заявляє про збереження відносин із РПЦ, - ЗМІ
Очільники УПЦ МП митрополити Онуфрій та Антоній
Фото: lavra.ua

В УПЦ МП заявили, що статус незалежної та самоврядної вона отримала ще 20 років тому. Це закріплено у документі, виданому патріархом Олексієм Другим ще 1990 року. Цей статус і був тепер підтверджений.

Про це повідомляє РБК із посиланням на голову Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополита Климента.

“Собор ще раз проаналізував ті документи, які визначали статус УПЦ у попередні 30 років, і наголосив, що її статус є статусом незалежної та самоврядної. Це формулювання відповідає документу, виданому Патріархом московським Олексієм Другим ще 1990 року”, - сказав митрополит Климент.

Він додав, що відповідні поправки були внесені до статуту УПЦ, і вони відповідають тим викликам, перед якими стоїть зараз українське суспільство.

Голова Синодального відділу Московського патріархату зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда написав, що наразі склалася ситуація, при якій “зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Російської православної церкви, було б з нашого боку безвідповідально входити до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві”.

Легойда зазначив, що УПЦ МП зазнає тиску з боку “влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації”.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, УПЦ МП на соборі засудила війну в Україні й заявила про "повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила.

Раніше повідомлялось, що 24 травня відбувся Архієрейський собор ПЦУ. За підсумками собору Епіфаній звернеться до Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних церков із проханням притягнути Кирила (Гундяєва) до канонічної відповідальності та позбавлення його патріаршого престолу.

Від початку вторгнення РФ до ПЦУ перейшло понад 400 громад УПЦ МП.

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