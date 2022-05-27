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Юрген Клопп присвятив фінал Ліги Чемпіонів “всім людям в Україні”

Цього року у фіналі Ліги Чемпіонів гратимуть “Ліверпуль” з “Реалом”.

Юрген Клопп присвятив фінал Ліги Чемпіонів “всім людям в Україні”
Фото: thisisanfield.com

Менеджер “Ліверпуля” Юрген Клопп присвятив свій фінал Ліги Чемпіонів народу України після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Про це повідомляє сайт “This is Anfield”.

“Ми граємо в цей фінал для всіх людей в Україні. Я впевнений, що деякі люди в Україні все ще можуть дивитися його, і ми робимо це для вас на 100 відсотків”, - сказав Юрген Клопп.

Він додав, що перенесення фіналу Ліги Чемпіонів з Санкт-Петербургу - “самий правильний меседж, який має отримати Росія: життя триває, навіть коли ви намагаєтеся його знищити”.

“Червоні” зустрінуться з “Реалом” у Парижі на стадіоні “Стад де Франс”. 

Цю гру називають матчем-реваншем 2018 року в Києві, коли “Ліверпуль” програв з рахунком 3-1.

Нагадаємо, в останні дні травня в Україні відбудеться прем’єра документального фільму «П’ять фіналів». Фільм створений продюсерами Павлом Черепіним, Тарасом Герегою, студією Heroes Films і компанією Епіцентр. 

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