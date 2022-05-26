Вийшов фільм про боротьбу збірної України з футболу у відборі до ЧС

В останні дні травня в Україні відбудеться прем’єра документального фільму «П’ять фіналів». Фільм створений продюсерами Павлом Черепіним, Тарасом Герегою, студією Heroes Films і компанією Епіцентр.

Фільм «П’ять фіналів» - це погляд зсередини на підготовку збірної України з футболу до ЧС-2022 вже під головуванням тренерського штабу Олександра Петракова. Назва фільму – це визначення найближчого фронту робіт від нового наставника збірної.

Прем'єра фільму «П’ять фіналів» мала відбутись у березні цього року, напередодні матчу півфіналу кваліфікаційного плей-оф з Шотландією. Станом на ранок 24 лютого фільм був готовий на 75%, але монтажна база і весь матеріал (35 знімальних змін на 3-4 камери кожна та понад 60 змін монтажу) опинились в одній з найгарячіших точок перших днів війни. Завдяки підтримці партнерів проєкту команді вдалося евакуювати сервер з робочими матеріалами та завершити роботу над фільмом уже фактично в бомбосховищах у різних куточках України.

“Для нас було принципово важливим закінчити та випустити фільм зараз, у час, коли людям так потрібна віра та мотивація. А в цій стрічці багато віри, доброго гумору, натхнення та любові до України”, - говорить співавтор картини Тарас Герега.

Фільм став логічним продовженням першої документальної стрічки - «Особлива атмосфера», створеної командою перед «Євро-2021». Торішня картина отримала схвальні відгуки фахівців і глядачів та потрапила до офіційного вибору міжнародних кінодокументальних премій.

За словами продюсера та режисера фільму Павла Черепіна, фанати улюбленої гри зможуть потрапити за лаштунки життя збірної України з футболу, побачити тренування, у тому числі «секретні», тактику, установки, розчарування та радість національної футбольної команди.

Автори та сценаристи фільму також розповіли про те, як гартувався характер збірної, як новий тренер надихнув гравців, а вони у свою чергу повірили і підтримали Олександра Петракова.

“Непереможний український характер уже є брендом для всього цивілізованого світу. Характер футбольної збірної має таку саму ДНК, тому маємо всі шанси на перемогу в матчі з Шотландією”, - впевнений Черепін.

Подивитися на те, як характер збірної гартувався у відборі до ЧС, можна у фільмі, на телеканалах "Футбол", "НЛО TV", платформі "oll.tv" і на диджитал-майданчиках телеканалів "Футбол". Бекстейдж і матеріали, що не потрапили до ефіру, незабаром з’являтимуться на youtube-каналі "Fantastic Football".