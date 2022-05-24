Наставник збірної Шотландії заявив, що війна не вплине на бажання залишити українців поза ЧС-2022

За 8 днів до матчу плей-оф на ЧС-2022 проти України головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк провів пресконференцію, під час якої, зокрема, закликав не звертати уваги на розмови про те, що українці нібито не мають шансів пройти його команду через недостатню ігрову практику футболістів, спричинену війною.

"Ми взагалі не звертатимемо увагу на ці розмови. Добре, що ми граємо. Ми хотіли, щоб гра тривала, ніхто не хотів, щоб хтось прощався чи не грав.

Добре, що вони мали змогу виїхати з країни і деякі українські футболісти тренувалися протягом кількох тижнів. Вони грали з "Шахтарем" і "Динамо".

Очевидно, до них приєднаються ще дев'ять чи десять гравців з усієї Європи. У них буде добрий склад. Українці будуть готові на 100 відсотків – так само, як ми", - цитує Кларка The National.

"У нас є люди, які переглянули всі три товариські матчі збірної України, і ми проаналізуємо їх. Участь в іграх брали тільки футболісти з чемпіонату України, і багато хто з них був викреслений з остаточного складу на ці матчі.

У нас буде уявлення про певні схеми гри суперника, але це може змінитися, коли з'являться такі гравці, як Зінченко, Миколенко, Яремчук і Ярмоленко. Україна – гарна команда, технічно та тактично. Вони грають першим номером і приїдуть на "Хемпден Парк", щоб обіграти нас", - переконаний шотландський фахівець.

"Усі кажуть, що Україна буде дуже мотивованою. Але я думаю, ви побачите, що наші хлопці теж мають мотивацію поїхати в Катар.

Ми довго чекали на цю можливість. Такій країні, як Шотландія, важко пройти кваліфікацію на чемпіонат світу. Важко поставити себе в таке становище, коли ми за дві гри від путівки до Катару. Я, мій персонал і мої гравці сповнені рішучості побувати там", - упевнений Кларк.

"Війна в Україні? Це не вплине на гру: ні на те, як вони гратимуть, ні на те, як ми. Це гра у футбол. Усі в Європі продемонстрували велику солідарність з Україною.

Ми мали гру проти Польщі, де ми зібрали для них гарну суму грошей. Ми знаємо, що ситуація в їхній країні жахлива. Але це гра у футбол. Вони хочуть перемогти, і ми хочемо перемогти. Я думаю, що це буде гарна гра, правда", - підсумував наставник збірної Шотландії.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться першого дня літа.