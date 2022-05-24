Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату України

Війна в Україні змушує задумуватися про різні варіанти розіграшу чемпіонату з футболу.

Своїм баченням виходу із ситуації, що склалася, поділився і колишній президент "Динамо", ФФУ (нині - УАФ) та віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс, який розповів про можливий формат проведення чемпіонату України в умовах війни.

"Якщо війна загостриться – тоді напевне, довелося б консервувати футбольне господарство, відправляти в безстрокову відпустку гравців та тренерів, інший персонал зі всіма юридичними наслідками.

Але якщо інтенсивність бойових дій, навпаки, матиме тенденцію до зменшення — треба застосовувати інші алгоритми. Також підготовлені заздалегідь", - заявив Суркіс в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

"Зможемо провести повноцінні турніри в усіх лігах, за участі тих команд, що грали в останньому сезоні — буде дуже добре. При цьому жодна з них не повинна страждати — понижуватися класом, приміром.

Навпаки! Тим, хто зупинився на перехідних місцях у перший чи другій лігах, треба надати можливість підвищення. Нехай в УПЛ тоді виступає 18 чи навіть 20 клубів.

До речі, за подібною схемою проходив найперший, перехідний чемпіонат України. Усі його матчі відбулися навесні 1992 року — 20 команд Вищої ліги змагалися у двох групах, переможці яких зустрілися у фіналі. Така модель скорочує кількість матчів майже вдвічі", - запевняє колишній функціонер.

"А якщо виникне необхідність провести турнір у максимально стислі терміни, можемо використати схему основної сітки Ліги чемпіонів.

Поділити команди на малі групи, і компактно, якщо треба — в окремих містах Західної України чи в столиці, куди вже повертаються більшість мешканців, і навіть перші особи провідних дипломатичних представництв, на окремих стадіонах, виявити найкращих, щоб потім звести їх у плей-оф.

Варіантів краще підготувати декілька, усі їх детально прорахувати", - підсумував Суркіс.

До речі, він також заявив, що УАФ може просити УЄФА про фінансову допомогу в проведенні чемпіонату.