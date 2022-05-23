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Лідер збірної України зі спортивної гімнастики знявся з турніру, на який допустили росіянина

Ілля Ковтун вирішив не ділити снаряди з Артуром Далалояном.

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики знявся з турніру, на який допустили росіянина
Ілля Ковтун
Фото: Federazione Ginnastica d'Italia

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун відмовився від участі у фіналі клубного чемпіонату Італії, про це в комюніке повідомив клуб, який представляє українець, – Palestra Ginnastica Ferrara.

Бронзовий призер чемпіонату світу і чемпіонату Європи в багатоборстві прийняв таке рішення через те, що організатори вирішили допустити до змагань олімпійського чемпіона і триразового чемпіона світу, росіянина Артура Далалояна.

"Усі зараз підтримують Україну та солідарні з нею. Ми вирішили не брати участь у цих змаганнях. Ілля не вийде змагатися на одному помості з представником Росії", – заявила тренерка 18-річного українського гімнаста Ірина Надюк.

Додамо, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заборонила російським і білоруським гімнастам брати участь у міжнародних змаганнях під егідою FIG. Для організаторів інших турнірів ці правила мають рекомендаційний характер: вони можуть приймати рішення з цього питання на власний розсуд.

Нагадаємо, на честь Ковтуна назвали елемент у спортивній гімнастиці.

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