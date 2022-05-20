​МОК попередив російських спортсменів про покарання за підтримку війни в Україні

"Ми розуміємо, що за цих обставин мовчання також може бути певним посланням".

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив, що МОК стежить за висловлюваннями та діями російських спортсменів і спортивних функціонерів. Якщо вони підтримують вторгнення РФ в Україну, то їм загрожує покарання.

Про це Бах заявив на 139-й сесії комітету в Лозанні, передає Deutsche Welle.

"Ми уважно стежимо за тим, хто своїми заявами чи вчинками підтримує війну, та вживаємо необхідних заходів", - сказав президент МОК.

Він нагадав про вже запроваджено санкції щодо російських спортсменів Євгена Рилова та Івана Куляка, яким заборонено виступати на міжнародних змаганнях через підтримку війни.

За його словами, МОК знає, що в Росії ті, хто публічно виступає проти війни, перебувають під загрозою кримінального переслідування.

"Ми розуміємо, що за цих обставин мовчання також може бути певним посланням", - наголосив Бах.

Він також зазначив, що реакція МОК на війну в Україні була правильною, а заборона на проведення міжнародних спортивних заходів у Росії та Білорусі й усунення спортсменів з обох цих країн від участі в численних змаганнях було необхідним "захисним заходом".

При цьому Бах виступив на захист того, що два російські члени МОК, Олена Ісінбаєва і Шаміль Тарпіщев, не були відсторонені від роботи. Він зазначив, що, згідно з міжнародним правом, покарання може поширюватися лише на тих, "хто відповідає за війну".

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко закликав МОК усунути російських спортсменів від наступних Олімпійських ігор через війну, яку російські війська розв'язали на території України.