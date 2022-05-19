"Лаціо" погодив трансфер хавбека "Шахтаря" за €8 мільйонів

Маркос Антоніо може переїхати до столиці Італії.

Римський "Лаціо" близький до оголошення про перший літній трансфер, яким має стати 21-річний центральний хавбек "Шахтаря" Маркос Антоніо, повідомляє Sky Sport Italia.

За інсайдерською інформацією, клуби ще не підписали офіційних паперів, але усно повністю узгодили всі деталі угоди.

Очікується, що за гравця "Шахтаря" "Лаціо" заплатить 8 млн. євро, плюс - 2 млн. євро у вигляді бонусів у разі виконання певних умов.

Маркос Антоніо підписав із "гірниками" контракт у лютому 2019 року, дії якого розраховано до літа 2025 року.

Нагадаємо, "Лаціо" і "Рома" виступили на підтримку України перед "Столичним дербі".