Нізащо у світі, - Луческу про перспективу покинути "Динамо" зараз

76-річний головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що він не залишить київський клуб у цій ситуації, і водночас підтвердив чутки про те, що йому надходила пропозиція очолити стамбульський "Фенербахче".

"У мене контракт до 2024 року, і я не можу залишити команду в цьому хаосі. Є пропозиції, дуже серйозні... У мене була пропозиція від "Фенербахче". Але зараз усе це вже неактуально", - цитує румунського фахівця Gazeta Sporturilor.

"Я не можу покинути київське "Динамо" в такій ситуації. Нізащо у світі. Це було б проявом боягузтва. До того ж я пройшов через все це у футболі. І через війни…

Але в мене ніколи не було ситуації, коли я міг би грати у єврокубках, не маючи матчів у чемпіонаті. Тепер настав час кинути все й рухатися далі. Мені потрібен важливий матч щотижня", - зазначив Луческу.