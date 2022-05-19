Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСпорт

Перший посол благодійної платформи UNITED24 закликав усунути всіх російських спортсменів від змагань

"Жоден російський спортсмен не має брати участі в жодному змаганні".

Перший посол благодійної платформи UNITED24 закликав усунути всіх російських спортсменів від змагань
Фото: u24.gov.ua

Легенда українського футболу Андрій Шевченко вважає, що жоден російський спортсмен не має брати участі ні в яких змаганнях.

"Я вважаю з перших днів, що в Україні є війна. Жоден російський спортсмен не має брати участі в жодному змаганні. Це стосується всіх видів спорту. Це моя позиція", - цитує колишнього головного тренера збірної України ua.tribuna.com.

Водночас Шевченко запевнив, що він не спілкується з жодним російським футболістом, чи спортсменом.

"Ні, я не спілкуюся. У мене є своя позиція, і я її всюди висловлюю. Я підтримую свій народ, свою країну.

Сьогодні українські спортсмени позбавлені взагалі якоїсь можливості брати участь, ми говоримо і про дітей, які позбавлені можливості чимось займатися тут. Тут літають бомби, вибухають снаряди, йде повноцінна война", - зазначив Шевченко.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24. Першим амбасадором бренду став Шевченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також