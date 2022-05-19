Перший посол благодійної платформи UNITED24 закликав усунути всіх російських спортсменів від змагань

Легенда українського футболу Андрій Шевченко вважає, що жоден російський спортсмен не має брати участі ні в яких змаганнях.

"Я вважаю з перших днів, що в Україні є війна. Жоден російський спортсмен не має брати участі в жодному змаганні. Це стосується всіх видів спорту. Це моя позиція", - цитує колишнього головного тренера збірної України ua.tribuna.com.

Водночас Шевченко запевнив, що він не спілкується з жодним російським футболістом, чи спортсменом.

"Ні, я не спілкуюся. У мене є своя позиція, і я її всюди висловлюю. Я підтримую свій народ, свою країну.

Сьогодні українські спортсмени позбавлені взагалі якоїсь можливості брати участь, ми говоримо і про дітей, які позбавлені можливості чимось займатися тут. Тут літають бомби, вибухають снаряди, йде повноцінна война", - зазначив Шевченко.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24. Першим амбасадором бренду став Шевченко.