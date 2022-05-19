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Петраков назвав африканську збірну, з якою Україна проведе наступний спаринг

На 90% це буде команда ДР Конґо.

Петраков назвав африканську збірну, з якою Україна проведе наступний спаринг
Олександр Петраков
Фото: УАФ

Збірна України в рамках підготовки до матчу плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії перебуває в пошуках чергових суперників.

Головний тренер збірної Олександр Петраков відкрив завісу щодо майбутніх спарингів.

За словами наставника "синьо-жовтих", його підлеглі з великою ймовірністю 26 травня зіграють проти збірної ДР Конго.

"Поки що немає запланованої гри на 23 травня, але мені кажуть, що вона може відбутися. Також на 90% ми зіграємо з командою ДР Конго 26 числа, коли зберуться всі легіонери. 30 травня потренуємося і вилетимо в Глазго", - наводить слова Петракова офіційний сайт Української асоціації футболу.

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию 1:1 із "Рієкою".

До цього матчу українська національна команда в товариських зустрічах обіграла "Боруссію" Менхенгладбах (2:1) та "Емполі" (3:1).

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