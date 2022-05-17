Ярмоленко вніс "Динамо" до шортліста ймовірних клубів, у яких він продовжить футбольну кар'єру

Атакуючий хавбек Вест Гема Андрій Ярмоленко, який після матчу 37-го туру АПЛ проти Манчестера Сіті підтвердив, що покине "хаммерс" після закінчення сезону. Він поділився думками щодо свого майбутнього працевлаштування.

При цьому 32-річний вихованець чернігівської "Десни" не виключає свого повернення до України, зокрема, до київського "Динамо".

"Готового рішення поки що немає. Через війну було не до контрактів, не до думок про продовження футбольної кар'єри. Вадим Шаблій (футбольний агент, - прим. LB.ua) займається цим питанням, є три-чотири клуби, з якими він спілкується.

Не бачу сенсу називати ці клуби, бо офіційно нічого не підписано. Він працює і займається, а моя справа залишатись професіоналом, тренуватися та перебувати у добрих кондиціях", - заявив Ярмоленко в інтерв'ю на YouTube-каналі Вацко Live.

"Потрібно бути готовим до матчів збірної. Будемо вже приймати рішення після поєдинків збірної України, щоб не відволікатись. Усі ми розуміємо, які будуть важливі матчі, тому я підпишу якийсь контракт лише після цих ігор.

Не брехатиму, Динамо було до війни (в думках). Я серйозно замислювався над тим, щоб повернутися. Зараз я на зв'язку із президентом, з гравцями. Це найрідніша команда у моєму житті, команда номер один. Якщо говорити про завершення кар'єри, то мені хотілося б закінчити в Динамо", - зазначив гравець збірної України.

"Але у мене є сили та здоров'я, я хочу грати у футбол на високому рівні. Ніхто не знає, чи буде чемпіонат України наступного року. Де він буде, і як він буде? Думаю, про футбол в Україні ніхто не думає.

Мені хочеться повернутися до Динамо, але я маю кар'єру, якою залишилося не так багато. Хочеться насолодитись футболом, хочеться пограти. Останні два-три роки я не так багато грав, як мені хотілося", - наголосив Андрій.