Напередодні в Севільї пройшов фінал Ліги Європи.
Франкфуртський "Айнтрахт" і "Глазго Рейнджерс" ні в основний, ні в додатковий час переможця не виявили – 1:1. А в серії пенальті найточнішими виявилися футболісти з Бундесліги – 5:4.
Таким чином, "орли" вдруге у своїй історії (після завоювання Кубка УЄФА-1987/88) стали володарями міжнародного трофею.
Огляд матчу "Айнтрахт" - "Рейнджерс".
Успіх "Айнтрахта" забезпечив німецькому клубу участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/23 та автоматично позбавив "Динамо" потрапляння до числа сіяних команд у фінальному раунді плей-оф ЛЧ сезону-2022/23.
Нагадаємо, команда Мірчі Луческу стартує в найпрестижнішому клубному турнірі з другого кваліфікаційного раунду, де буде сіяною та зіграє проти віцечемпіона Туреччини чи Кіпру.
У разі перемоги "Динамо" буде сіяним і в третьому раунді кваліфікації. А ось у плей-оф відбору "біло-сині" точно будуть несіяними та зіграють проти однієї з двох команд з найбільшим коефіцієнтом у таблиці рейтингів клубів УЄФА, якими зараз є "Бенфіка" (Португалія) та той самий "Рейнджерс".
Зазначимо, що напередодні матчу в Севільї фани обох фіналістів влаштували справжнє побоїще.
😱 ¡LAMENTABLE!— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 18, 2022
💣 Batalla campal entre aficionados del @Eintracht y del @RangersFC en las calles de Sevilla
🔴 ¡No a la violencia en el deporte!
📻 #PartidazoCOPE #UELfinal pic.twitter.com/VJi44tPGMS
🚨 Imágenes lamentables en Sevilla— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 18, 2022
⚠️ Batalla campal entre aficionados del @Eintracht y del @RangersFC en la previa de la final de la #UELfinal
💥 Graves enfrentamientos entre aficionados en las inmediaciones del puente de los Bomberos
❌⚽ ¡Esto NO representa al fútbol! pic.twitter.com/7KSLkrwdPD