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Перемога "Айнтрахта" в Лізі Європи завадила "Динамо" бути сіяним у плей-оф кваліфікації ЛЧ

Севілья прийняла фінал ЛЄ.

Перемога "Айнтрахта" в Лізі Європи завадила "Динамо" бути сіяним у плей-оф кваліфікації ЛЧ
"Айнтрахт"
Фото: EPA/UPG

Напередодні в Севільї пройшов фінал Ліги Європи.

Франкфуртський "Айнтрахт" і "Глазго Рейнджерс" ні в основний, ні в додатковий час переможця не виявили – 1:1. А в серії пенальті найточнішими виявилися футболісти з Бундесліги – 5:4.

Таким чином, "орли" вдруге у своїй історії (після завоювання Кубка УЄФА-1987/88) стали володарями міжнародного трофею.

Огляд матчу "Айнтрахт" - "Рейнджерс".

Успіх "Айнтрахта" забезпечив німецькому клубу участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/23 та автоматично позбавив "Динамо" потрапляння до числа сіяних команд у фінальному раунді плей-оф ЛЧ сезону-2022/23.

Нагадаємо, команда Мірчі Луческу стартує в найпрестижнішому клубному турнірі з другого кваліфікаційного раунду, де буде сіяною та зіграє проти віцечемпіона Туреччини чи Кіпру.

У разі перемоги "Динамо" буде сіяним і в третьому раунді кваліфікації. А ось у плей-оф відбору "біло-сині" точно будуть несіяними та зіграють проти однієї з двох команд з найбільшим коефіцієнтом у таблиці рейтингів клубів УЄФА, якими зараз є "Бенфіка" (Португалія) та той самий "Рейнджерс".

Зазначимо, що напередодні матчу в Севільї фани обох фіналістів влаштували справжнє побоїще.

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