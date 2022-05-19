Напередодні в Севільї пройшов фінал Ліги Європи.

Франкфуртський "Айнтрахт" і "Глазго Рейнджерс" ні в основний, ні в додатковий час переможця не виявили – 1:1. А в серії пенальті найточнішими виявилися футболісти з Бундесліги – 5:4.

Таким чином, "орли" вдруге у своїй історії (після завоювання Кубка УЄФА-1987/88) стали володарями міжнародного трофею.

Огляд матчу "Айнтрахт" - "Рейнджерс".

Успіх "Айнтрахта" забезпечив німецькому клубу участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/23 та автоматично позбавив "Динамо" потрапляння до числа сіяних команд у фінальному раунді плей-оф ЛЧ сезону-2022/23.

Нагадаємо, команда Мірчі Луческу стартує в найпрестижнішому клубному турнірі з другого кваліфікаційного раунду, де буде сіяною та зіграє проти віцечемпіона Туреччини чи Кіпру.

У разі перемоги "Динамо" буде сіяним і в третьому раунді кваліфікації. А ось у плей-оф відбору "біло-сині" точно будуть несіяними та зіграють проти однієї з двох команд з найбільшим коефіцієнтом у таблиці рейтингів клубів УЄФА, якими зараз є "Бенфіка" (Португалія) та той самий "Рейнджерс".

Зазначимо, що напередодні матчу в Севільї фани обох фіналістів влаштували справжнє побоїще.

😱 ¡LAMENTABLE!



💣 Batalla campal entre aficionados del @Eintracht y del @RangersFC en las calles de Sevilla



🔴 ¡No a la violencia en el deporte!



📻 #PartidazoCOPE #UELfinal pic.twitter.com/VJi44tPGMS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 18, 2022