"Баєр" готовий заплатити за Мудрика понад €20 млн

Атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Germany.

Як стверджує джерело, у послугах 21-річного гравця зацікавлений німецький "Баєр".

Зазначається, що німці вже зробили офіційну пропозицію "гірникам", яка оцінюється у суму понад 20 млн євро.

"Аптекарі" запропонували футболістові контракт до літа 2027 року, а сам гравець нещодавно заявив, що він відмовив "Брентфорду", оскільки хоче виступати в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, леверкузенці в чемпіонаті, що завершився, стали бронзовим призером.