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"Баєр" готовий заплатити за Мудрика понад €20 млн

Гравець "Шахтаря" може влітку змінити клубну прописку.

"Баєр" готовий заплатити за Мудрика понад €20 млн
Фото: sport.sky.de

Атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Germany.

Як стверджує джерело, у послугах 21-річного гравця зацікавлений німецький "Баєр".

Зазначається, що німці вже зробили офіційну пропозицію "гірникам", яка оцінюється у суму понад 20 млн євро.

"Аптекарі" запропонували футболістові контракт до літа 2027 року, а сам гравець нещодавно заявив, що він відмовив "Брентфорду", оскільки хоче виступати в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, леверкузенці в чемпіонаті, що завершився, стали бронзовим призером.

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