Росію та Білорусь не допустили до участі в тендері на купівлю прав для показу олімпіад 2026 і 2028 років

Росія та Білорусь не візьмуть участь у тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських Ігор 2026 та 2028 років, повідомляється у пресрелізі на офіційному сайті МОК.

Зазначимо, що в початковий лонгліст відкриття тендеру на продаж медіаправ у Європі, опублікований 24 лютого, також входили ці дві країни. Проте вони були виключені з переговорного процесу через порушення олімпійського перемир'я урядом РФ і підтримку з боку Білорусі, зазначено в документі.

Нагадаємо, що зимову Олімпіаду 2026 року приймуть спільно італійські Мілан і Кортіна Д'Ампеццо, а літні Ігри 2028 року відбудуться в американському Лос-Анджелесі.