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ФІА дискваліфікувала російського гонщика, який показав нацистський жест

Міжнародна федерація усунула від змагань Артема Северюхіна.

ФІА дискваліфікувала російського гонщика, який показав нацистський жест
Артем Северюхін
Фото: скріншот

Міжнародна федерація автоспорту (FIA) винесла рішення у справі російського картингіста Артема Северюхіна, який під час нагородження після першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Португалії 11 квітня продемонстрував нацистський жест.

У результаті у FIA зробили висновок, що росіянин своїми діями порушив відразу п'ять пунктів спортивного регламенту - і, зокрема, завдав моральної шкоди Федерації, повідомляє RaceFans.

За рішенням FIA, Северюхін був дискваліфікований, починаючи із португальського етапу.

Нагадаємо, російський гонщик виступав у чемпіонаті Європи під італійським прапором. Одразу після цього інциденту команда розірвала контракт із пілотом.

Крім того, оскільки Северюхін виступав у чемпіонаті під італійською ліцензією, за рішенням Автомобільного клубу Італії (ACI) її також відібрали.

Додамо, що дискваліфікація росіянина дозволила гонщику команди Tony Kart Джо Терні здобути "золото" за підсумками етапу в Португалії.

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