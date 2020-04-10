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Президент FIA объявил, что Федерация располагала информатором внутри "Феррари"

Команды Формулы-1 готовы были подать в суд на "Феррари" и FIA.

Президент FIA объявил, что Федерация располагала информатором внутри "Феррари"
Жан Тодт и экс-глава "Скудерии" Маурицио Арривабене
Фото: f1news.ru

Президент Международной федерации автоспорта (ФИА) Жан Тодт в очередной раз прокомментировал скандал вокруг расследования дела о легальности моторов "Феррари" образца 2019 года. Функционер признался, что у ФИА был информатор внутри итальянского коллектива.

"У соперников "Феррари" зародилось подозрение, что команда может нарушать регламент. Так что нашим специалистам пришлось месяцами следить за "Скудерией", чтобы понять, есть ли в их действиях что-то нелегальное. Должен сказать, что оказывал на своих сотрудников огромное давление, чтобы они сделали столько тестов, сколько возможно. У нас был информатор внутри команды. Но нам нужно было убедиться, что все команды действуют по правилам.

В целом мы хотели понять проблему и разработали очень сложный путь ее разрешения. На этапе в Абу-Даби мы снова проверили болид Леклера. Стюарды решили, что в вопросе с топливной системой имел место человеческий фактор. Мы могли бы остановиться на этом, но продолжили давление для полного понимания ситуации.

Когда пришли к своим выводам, в "Феррари" возразили и сказали, что не нарушают регламента. Я бы мог пойти в суд, и сложно сказать, какое бы там приняли решение. Это могло занять годы, что было бы не в интересах нашего чемпионата", - приводит слова Тодта championat.com.

Напомним, семь команд Формулы-1 ("Мерседес", "Ред Булл", "Макларен", "Рено", "Альфа Таури", "Рэйсинг Поинт" и "Уильямс") выпустили в марте совместное критическое заявление, в котором отметили, что шокированы решением ФИА относительно моторов "Феррари".

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