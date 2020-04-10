Экс-наставник сборной Украины по биатлону возглавил команду России

Владимир Королькевич возглавлял как мужскую, так и женскую сборную Украины.

Экс-наставник женской и мужской сборных Украины по биатлону Владимир Королькевич стал старшим тренером команды России, сообщает sports.ru.

В последнее время 67-летний словенский специалист работал с биатлонистами из Белоруси.

Напомним, перед сезоном 2006/07 Королькевич готовил мужскую сборную Украины по биатлону,

Однако самых больших успехов Королькевич добился с женской сборной Украины, которую он возглавлял в сезоне 2012/13.

При нем результаты украинской команды заметно выросли, а на чемпионате мира 2013 года украинки завоевали пять медалей - Елена Пидгрушная выиграла "золото" и "серебро"; украинки также стали при нем вице-чемпионками в эстафете, а Вита и Валя Семеренко завоевали по личной "бронзе".

Мировое первенство в чешском Нове-Место стал своеобразным трамплином для завоевания олимпийского "золота" Сочи-2014 эстафетной командой Украины.