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89-летний экс-владелец Формулы-1 в четвертый раз станет отцом

Берни Экклстоун объявил о радостной новости в его семье.

89-летний экс-владелец Формулы-1 в четвертый раз станет отцом
Берни Экклстоун и Фабиана Флози
Фото: EPA/UPG

89-летний британский бизнесмен Берни Экклстоун, который до 2017 года являлся владельцем Формулы-1, и его 44-летняя супруга Фабиана Флози готовятся к рождению ребенка, который должен появиться на свет в июле.

Почетный президент Ф-1 со свойственным ему чувством юмора прокомментировал эту новость и добавил, что на этот раз ждет сына.

"После того как я закончил работать в Формуле-1, у нас с Фабианой было достаточно времени для практики. Если же говорить всерьез, в эти дни мы ломаем себя (Экклстоун имеет ввиду карантин, введенный в Великобритании из-за коронавируса, - прим. LB.ua). Но мне хочется оставаться в хороших отношениях с женой, даже невзирая на то, что нас ждет длительная изоляция. К счастью, у нас всегда достаточно работы на ферме. Фабиана также следит за своей кофейной плантацией (Флози - бразильянка, - прим. LB.ua).

Пол ребенка? Наконец-то у меня будет мальчик", - цитирует Экклстоуна Blick.

Напомним, Берни был трижды женат. От первой жены, Иви Бэмфорд, в 1955 году у него родилась первая дочь, Дебора, которая сделала Берни прадедушкой.

Еще две дочери - Тамара и Петра родились от 28-летнего брака со Славикой, с которой он развелся в 2011 году.

С 2012 года женат на Флози.

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