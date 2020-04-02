В Олешках от коронавируса умерла медсестра

Юрий Гусев (в центре) во время брифинга

В городе Олешки Херсонской области от коронавируса умерла медсестра местной больницы.

Об этом на брифинге в четверг сообщил глава областной государственной администрации Юрий Гусев.

"К сожалению, могу констатировать, что у нас есть первый летальный случай. Женщина в Олешках умерла. И, к сожалению, это медицинский работник", - сообщил Гусев.

Около 100 сотрудников медучреждения, в котором она работала, отправили на самоизоляцию. По словам директора департамента здравоохранения ОГА Виктора Короленко, сейчас рассматривается вопрос о замещении медперсонал, чтобы больница могла продолжить работу.

Он также рассказал, что коронавирус у медсестры выявили посмертно.

"Это медицинская сестра. У нее взяли анализ утром и должны были его сделать. Вечером, когда должны были быть известны результаты, она, к сожалению, умерла", - сообщил Короленко.

По состоянию на утром 2 апреля в Херсонской области подтвердили четыре случая коронавируса (Геническ, Херсон, Голая Пристань, Олешки), один из которых привел к летальному исходу.

Напомним, что 2 апреля о первой смерти от коронавируса также сообщил мэр Киева.