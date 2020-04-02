Житель Тернополя заболел коронавирусом на 17-й день после приезда из Польши

Мужчина, как положено, провел две недели на самоизоляции.

31 марта в Тернополе подтвердили коронавирус у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши.

Как сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, мужчина 14 дней провел на самоизоляции, но на 17-й день после приезда в Украину у него все равно проявилась температура и другие симптомы коронавируса. С другими жителями города, у которых подтвердили коронавирус, мужчина не контактировал.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Его состояние - средней тяжести.

Напомним, что инкубационный период – это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни. На сайте Всемирной организации здравоохранения говорится, что согласно большинству оценок, продолжительность инкубационного периода COVID‑19 колеблется в пределах от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней.

При этом в феврале китайские власти заявляли, что у одного из заболевших симптомы коронавируса проявились через 27 дней после контакта с инфицированным человеком.