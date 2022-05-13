Ахметов привітав "Динамо" з ювілеєм

Сьогодні виповнюється 95 років від дня заснування футбольного клубу "Динамо".

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов привітав київський клуб із цією подією.

"Вітаю керівництво, співробітників і вболівальників ФК "Динамо" (Київ) із 95-річчям клубу.

Славетна історія київського "Динамо" – це історія великих перемог і звершень, це десятки виграних трофеїв та успіхи на міжнародній арені, це повага футбольного світу й відданість мільйонів людей. "Динамо" давно і міцно є символом не лише українського футболу, а й сильної незалежної України.

Історію "Динамо" писало багато поколінь видатних керівників, талановитих гравців, тренерів і працівників клубу, але одне всі ці роки залишалося незмінним – прагнення зберігати славетні "динамівські" традиції і досягати найвищих цілей", - цитує свого президента клубна пресслужба.

"Амбіції та бажання перемагати завжди об’єднували "Динамо" і "Шахтар", а ще забезпечували красиве суперництво наших клубів на футбольному полі. Протистояння "Шахтаря" й "Динамо" – це окраса українського чемпіонату, а наші матчі в Донецьку на "Донбас Арені" та в Києві на "Олімпійському" – це найкращі та найбільш пам’ятні ігри в історії клубів.

Сьогодні всі ми живемо в очікуванні головної, спільної для нашої країни перемоги. І я щиро сподіваюся, що дуже скоро "Динамо" і "Шахтар" знову зустрінуться на стадіонах мирної, процвітаючої України і проведуть іще багато яскравих матчів за заповнених трибун.

Бажаю вболівальникам "Динамо" миру й добра, а клубу – нових гучних перемог та історичних досягнень", - зазначив Ахметов.