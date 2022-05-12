Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
ГоловнаСпорт

Футбол не може зупинити війну, ми лише можемо вимагати миру, - президент ФІФА

Інфантіно висловив підтримку Україні.

Футбол не може зупинити війну, ми лише можемо вимагати миру, - президент ФІФА
Джанні Інфантіно
Фото: uefa.com

У Відні пройшов 46-й Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій(УЄФА), який розглянув цілу низку важливих питань.

У своєму виступі перед початком робочого засідання президент ФІФА Джанні Інфантіно, зокрема, згадав про роль футболу у вирішенні питань війни та миру.

"Футбол, звичайно, приносить нам задоволення та емоції, що є найголовнішим його завданням. Але є проблеми, які футбол, на жаль, вирішити не може. Це ті проблеми, про які говорили раніше віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас і віцеканцлер Австрії Вернер Коглер.

Футбол не може зупинити війну! Ми зараз у Європі зіткнулися з воєнним конфліктом, чого не знали вже давно. Коли я став президентом ФІФА, я й подумати не міг, що ситуація у світі буде такою сумною", - цитує Інфантіно пресслужба УАФ.

"Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти, може допомагати, може вимагати миру. І саме це я роблю тут, так само, як і на останньому Конгресі ФІФА. Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру. Щоб він знову прийшов в Україну. Маємо допомагати жертвам цієї війни", — зазначив Інфантіно.

Додамо, що в роботі 46-го Конгресу УЄФА дистанційно, з України, взяла участь делегація УАФ на чолі з президентом асоціації, членом виконкому УЄФА Андрієм Павелком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також