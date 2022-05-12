Футбол не може зупинити війну, ми лише можемо вимагати миру, - президент ФІФА

У Відні пройшов 46-й Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій(УЄФА), який розглянув цілу низку важливих питань.

У своєму виступі перед початком робочого засідання президент ФІФА Джанні Інфантіно, зокрема, згадав про роль футболу у вирішенні питань війни та миру.

"Футбол, звичайно, приносить нам задоволення та емоції, що є найголовнішим його завданням. Але є проблеми, які футбол, на жаль, вирішити не може. Це ті проблеми, про які говорили раніше віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас і віцеканцлер Австрії Вернер Коглер.

Футбол не може зупинити війну! Ми зараз у Європі зіткнулися з воєнним конфліктом, чого не знали вже давно. Коли я став президентом ФІФА, я й подумати не міг, що ситуація у світі буде такою сумною", - цитує Інфантіно пресслужба УАФ.

"Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти, може допомагати, може вимагати миру. І саме це я роблю тут, так само, як і на останньому Конгресі ФІФА. Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру. Щоб він знову прийшов в Україну. Маємо допомагати жертвам цієї війни", — зазначив Інфантіно.

Додамо, що в роботі 46-го Конгресу УЄФА дистанційно, з України, взяла участь делегація УАФ на чолі з президентом асоціації, членом виконкому УЄФА Андрієм Павелком.