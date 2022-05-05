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Росія розглядає можливість переходу з УЄФА в Азійську футбольну асоціацію

Раніше УЄФА заборонив російським клубам виступати у єврокубках.

Росія розглядає можливість переходу з УЄФА в Азійську футбольну асоціацію
Фото: sport-profy.ru

Російський футбольний союз (РФС) може відмовитися від участі в турнірах під егідою УЄФА, повідомляє SPORTARENA з посиланням на Sky Sports.

У той самий час росіяни можуть перейти в Азійську футбольну асоціацію, а російські клуби виступатимуть у міжнародних турнірах Азії.

Кілька днів тому виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, що наступного сезону російських клубів не буде у єврокубках.

У лютому УЄФА та ФІФА вирішили усунути всі російські збірні та клуби від участі у змаганнях під егідою організацій.

Також УЄФА переніс фінальний матч Ліги чемпіонів-2021/22 із Санкт-Петербурга до Парижа та розірвав спонсорську угоду з Газпромом.

Раніше CAS скасував апеляцію РФС на участь російських команд у змаганнях УЄФА.

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